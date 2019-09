Tendances Première : L'amélioration des maisons de repos sur Auvio

Maison de repos : l'amélioration de la relation soignants/résidents. Faire face au vieillissement de la population passe obligatoirement par l’adaptation et la réhabilitation des maisons de repos et autres centres d’accueil pour personnes âgées et/ou fragilisées. Outre le défi de devoir changer l’image qu’elles ont, ces maisons de repos doivent être des lieux de vie où même la décoration d’intérieur rend possible une prise en charge respectueuse, empathique mais aussi dynamique. Comment mettre cela en place ? Exemple avec le Malibran qui vient totalement de repenser son intérieur. On en parle avec Catherine Dedye pour Philémon et Pierre Demanet (directeur) et Hilda Gianfreda (service nursing) pour le Malibran

Émission Tendances Première