Tendances Première : DOSSIER - Guérir du Sida. Ensemble! - 11/09/2019

Guérir du Sida. Ensemble! Aujourd'hui les avancées thérapeutiques permettent que le SIDA puisse être traitée de manière tout à fait adéquate, restaurant une espérance de vie proche de la normale pour la plupart des patients avec des traitements faciles à prendre et de mieux en mieux tolérés. Ce n'est donc pas sur le front des thérapies antirétrovirales que des progrès sont à attendre mais dans la prise du traitement lui-même : Un patient séropositif doit prendre son traitement à vie. C'est donc un nouveau champ de recherches qui s'est ouvert il y a maintenant une dizaine d'années : Permettre à des patients de pouvoir vivre avec ce virus sans devoir prendre de traitement et sans avoir à subir les dégâts que le virus peut provoquer. Avec le Dr Stéphane De Wit, Chef du service des Maladies Infectieuses du CHU St Pierre et directeur du Centre de référence VIH/SIDA de l'hôpital

Émission Tendances Première