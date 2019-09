Tendances Première : DOSSIER - Des logiciels libres pour les écoles - 10/09/2019

Educode 2019 Educode est une conférence internationale pour informer, former et susciter l'intérêt de tous les acteurs de l'enseignement aux défis du numérique. Et ils sont encore nombreux aujourd’hui. Apprentissage, maitrise, pédagogie, gestion de l’école, etc… Par quoi on commence ? Pour quelles écoles ? Pour quel enseignement ? On en parle avec Nicolas Pettiaux, initiateur et coordinateur du projet.

Émission Tendances Première