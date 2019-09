Tendances Première : DOSSIER - Pour une justice climatique - 09/09/2019

Est-il encore temps d’agir pour limiter le réchauffement climatique ? La réponse des citoyens est sans équivoque. Ils sont entrés dans une « colère verte » qui les conduit souvent devant les tribunaux. Une tendance qui se multiplie. L’avenir du climat ne se joue plus uniquement dans les hémicycles ou dans la rue ; mais aussi dans les tribunaux. La notion de « bien commun » devrait y tenir un rôle central, conduisant à redéfinir les responsabilités de chacun : individus, entreprises, États. Enfin, la mobilisation et ses arguments se diffusent partout, rendant impossible le statu quo climatique… On fait un point sur ces enjeux avec Judith Rochfeld, professeure de droit privé à l’École de droit de la Sorbonne et auteure de « Justice pour le climat » (ed. Odile Jacob)

Émission Tendances Première