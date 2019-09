Tendances Première : DOSSIER - Crise de confiance ! - 06/09/2019

Crise de confiance. De nombreux rapports et études internationales le montrent : la confiance globale est en déclin. Et cette crise touche des domaines inédits ces dernières années y compris dans l'espace public (média, politiques, syndicats...) Ce qui pouvait faire sourire, il y a 10 ans effraye aujourd’hui certaines organisations. La crise de confiance du citoyen est st une problématique de société qui pourrait avoir des conséquences étendues. Dans ce cadre, les agences de communication ont-elles un rôle à jouer ? Comment mieux communiquer ? Faut-il que les institutions fassent preuve de grande sincérité ? Jusqu’où ? On en parle avec Julien Brasseur

Émission Tendances Première