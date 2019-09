Tendances Première : DOSSIER - Le cerveau en lumières - 05/09/2019

Le cerveau en lumières (ed. Odile Jacob). De la maladie de Parkinson à l'Alzheimer, les défis que la science doit encore remporter sont nombreux. Mais les maladies neurodégénératives sont complexes et d’autres pathologies invitent les chercheurs a aller encore plus loin pour mieux comprendre les relations de notre cerveau avec nos sens, nos comportements, notre cognition ou encore notre conscience. Cela étant dit, l’état des lieux de ces connaissances est déjà très prometteurs. On en parle avec Etienne Hirsch et Bernard Poulain, neurobiologistes

Émission Tendances Première