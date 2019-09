Tendances Première : DOSSIER - Prendre soin de soi quand on cherche un emploi - 04/09/2019

Prendre soin de soi quand on cherche un emploi « Comment puis-je dire que je suis fatigué alors que je n’ai pas d’emploi ? Comment oser dire que je souffre d’ennui, d’isolement, de me sentir exclu.e (sans parler de mes problèmes financiers qui me rongent intérieurement) alors que la société ne parle que de Burn out, trop de pression, trop de travail, perte de sens…? Si je prends soin de moi, ne vais-je pas être taxé.e de paresse ? » Voilà le paradoxe dans lequel évoluent les travailleurs sans emploi…s’ils ressentent du stress, une détérioration de leur confiance, de la fatigue en raison de la perte de leur emploi, peuvent-ils prendre du repos, se balader, se changer les idées, …sans se sentir accusés de vivre aux crochets de la société ? On en parle avec Geneviève Collet, psychologue du travail, spécialiste de l’insertion professionnelle

