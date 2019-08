Les « smartcities » est un terme et une réalité qui devraient se développer à l'avenir. Créer un meilleur lien entre le citoyen et sa commune grâce aux technologies d'aujourd'hui c'est ce qui sera de plus en plus proposé. Olivier Lefevre," Monsieur Smartcities" sera notre invité et mettra en avant quelques projets concrets en Belgique

Émission Tendances Première