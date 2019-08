Tendances Première : DOSSIER - Les jeunes et le cannabis - 28/08/2019

Même si le profil des consommateurs de cannabis se diversifie, intégrant davantage de trentenaires et d’actifs en emploi, les jeunes générations sont celles qui consomment le plus, que ce soient les jeunes adultes (18-25 ans) ou les adolescents. Sont-ils tous égaux devant le cannabis ? Quelles sont les vrais impacts de cette drogue sur leur cerveau ? Comment débarrasser un jeune consommateur de son addiction ? Nous en parlons avec Antoine Lagaude d'Epsylon et Patrick Spapen de la Cannabis Clinic (CHU Brugmann).

Émission Tendances Première