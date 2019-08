Tendances Première : Dossier - Thé des femmes, femmes du thé - 13/08/2019

Thé des femmes, femmes du thé Si aujourd’hui, de nombreuses femmes créent et gèrent leurs entreprises de thé, leurs marques et leurs ateliers, l’histoire a relié la femme et le thé depuis toujours, mais de manières bien contrastées. La cueillette, étape fondamentale pour obtenir des thés de qualité, est un travail minutieux qui était et est encore largement effectué à la main aujourd’hui par des femmes. La littérature est truffée de buveuses de thé. Auteures ou héroÏnes, elles étaient légion à apprécier la mythique liqueur pour ses nombreuses vertus. Et le thé était également une boisson très appréciée par la cour du Roi qui suivait tout un protocole, ce fut le cas notamment de Catherine de Bragrance ou de La duchesse de Bedford et l’Afternoon tea anglais. Avec Nathalie Masset, Tea Sommelier, fondatrice de Teaside et Barbara Dufrene, Tea Expert-Tea Writer. https://www.teaside.be

Émission Tendances Première