Tendances Première : Dossier - La marche urbaine - 12/08/2019

La Marche urbaine, avec Sébastien de Fooz, marcheur au long cours. Réconcilier ses trajets du domicile au travail avec la marche à pied en ville, au milieu du bruit. Que nous apporte la marche urbaine ? En 2005, il entreprit de relier Gand, sa ville natale, et Jérusalem à pied. Un long périple qui lui a permis d’explorer la distance au long cours. 13 ans plus tard, il a voulu tenter une nouvelle expérience : celle de l’exploration de la proximité. Parti pendant un mois dans sa propre ville, Bruxelles, sans rentrer chez lui ni sonner aux portes de ses amis, son objectif était de poser un regard différent et neuf sur ce qui l’entoure et d’observer comment ce changement de regard se manifeste dans les situations qu’il rencontre. Il en a fait un film et un livre « Partir chez soi » qui nous touche au coeur par son authenticité et donne des pistes de réflexion pour réinvestir son quotidien au travers du changement de regard, sans nécessairement devoir changer de vie.

Émission Tendances Première