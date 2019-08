Tendances Première : DOSSIER - Le sport sur ordonnance - 07/08/2019

Le Sport sur Ordonnance est un dispositif dans lequel les médecins ont la possibilité de prescrire de l'activité physique aux personnes ayant une affection de longue durée (diabète, hypertension artérielle, lombalgie, ostéoporose, cancer...). Ce dispositif innovant permet une meilleure intégration de l’activité physique dans le traitement de ces pathologies chroniques. Les patients , provenant des structures hospitalières et médicales avoisinantes, pourront réaliser une activité physique régulière sous supervision d’un moniteur certifiés et dans le respect des guidelines de l’Exercise Medicine. Avec Benoit Massart et André Dubus.

Émission Tendances Première