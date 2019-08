Tendances Première : DOSSIER - Les médias alternatifs et leur financement - 06/08/2019

Trop souvent, les médias alternatifs demeurent méconnus du grand public, notamment en raison de contraintes économiques, de contextes difficiles et dangereux dans lesquels ils sont amenés à évoluer, mais aussi du fait du dénigrement et de la condescendance avec lesquels certains journalistes professionnels les considèrent. L’absence de visibilité rend l’accès à cette autre information particulièrement difficile. Alors comment financer ces projets dans ces conditions ? On en parle avec Marie d'Otreppe de Wilfried. https://wilfriedmag.be/

Émission Tendances Première