Tendances Première : DOSSIER - Les vins belges - 01/08/2019

DOSSIER - Les vins belges Quoiqu'en veille depuis plusieurs siècles, la culture de la vigne en Belgique n'est pas récente et depuis quelques années, on assiste à un regain d'intérêt pour le vignoble belge. Certains viticulteurs réalisent d'ailleurs une production remarquable. Quid des vins belges et de leur nouveau succès ? On en parle avec le spécialiste Eric Mazuy, Hubert Ewbank du Domaine du Chant d'Eole, Catherine Mathieu de la cave à manger Pépite et Pierre Rion du Domaine de Mellemont.

Émission Tendances Première