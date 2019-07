Tendances Première : DOSSIER - Eloge de l'abeille - 30/07/2019

DOSSIER - Eloge de l'abeille (Ed. Flammarion) Des petites abeilles, de la taille d'un moucheron, aux grosses comme le bourdon ou l'abeille charpentière, chacune a son caractère, son univers. Mais ce monde fragile et magique, où les auteurs nous emportent, s'effondre, cloué au sol par un environnement hostile. Pour la première fois, ce livre propose d'autres causes pour expliquer cet effondrement. Certes, les insectes ont le bourdon... Et vous vous dites que ce livre va vous le donner. Grave erreur ! Et si c'était l'inverse ? Et si ce pamphlet vous donnait envie de butiner la vie ? Avec les auteurs Christophe Gatineau et Sylvie Corre.

