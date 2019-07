Tendances Première : DOSSIER - Débranchez votre mental ! - 29/07/2019

Débranchez votre mental ! (Ed. Leduc.s) Qui n'a pas ressenti une certaine impuissance face au flot ininterrompu de pensées qui l'assaillent tout au long de la journée ? Au fur et à mesure que notre quotidien s'accélère, nos pensées nous submergent et même nous épuisent. Bonne nouvelle, il n'y a pas de fatalité. Jean-Christophe Seznec et Sophie Le Guen nous expliquent comment sortir concrètement de la rumination et rester maîtres de notre esprit. Car oui, c'est possible et il suffit d'un peu de méthode pour naviguer sereinement dans notre vie.

