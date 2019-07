Tendances Première : DOSSIER - Vie et mort d'une fumeur de joints - 25/07/2019

Vie et mort d'un fumeur de joints (Ed. La Boite à Pandore) L'expérience d'un ex-fumeur de cannabis, philosophe de formation, qui raconte, en théorie et en pratique, son parcours et sa rupture avec ce vert poison. Après des années de consommation de cannabis au quotidien, l'auteur a décidé de coucher sur papier son histoire, celle d'un homme qui a pris sa vie en main pour se libérer du piège de la drogue. Avec l'auteur, Olivier de Vitton.

