Tendances Première : DOSSIER - De la Science et de la Démocratie - 24/07/2019

Philippe Kourilsky s’exprime ici en citoyen et en scientifique. Appliquant les concepts de robustesse et de complexité, centraux en biologie, il met au jour les défauts de démocratie qui expliquent la crise actuelle : défauts d’altruisme qui fonde le devoir de solidarité, de discussion qui permet la participation à la vie démocratique, d’efficacité sans laquelle il n’y a pas de bien-être… Puis il ouvre des pistes pour rajeunir notre système politique, parmi lesquelles la science et l’éducation jouent un rôle primordial.

Émission Tendances Première