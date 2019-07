Tendances Première : Dossier - Toujours plus de micro brasseries ! - 19/07/2019

Toujours plus de micro brasseries ! Le boom des micro brasseries se poursuit et l'engouement pour ces nouvelles bières belges reste toujours d'actualité. Pourquoi ? Quelles sont les tendances, les difficultés ? Les micro brasseries peuvent-elles tenir le coup à l'avenir face à la réponse des grands groupes brassicoles. On en parle aujourd'hui avec différents acteurs de la filière : Sébastien Albanese du Barboteur, Stany Herman de la Badjawe, Nina Carleer pour La source et Pierre Tilquin pour son projet de gueuze artisanale.

Émission Tendances Première