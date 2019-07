DOSSIER – Comment identifier ses rêves et ses désirs ? Comment combattre la peur du changement ? Que faut-il faire pour réaliser ses rêves, persévérer, et ne plus se dire "il faudrait que..." ? Nous en débattrons avec Delphine Luginbuhl et Aurélie Pennel, les auteures du livre "J'arrête de renoncer à mes rêves" (Editions Eyrolles).

Émission Tendances Première