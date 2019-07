On en parle. Certains le testent, d'autres abandonnent. Alors, comment aller jusqu'au bout de cette manière de faire? Comment ne plus faire marche arrière? Que mettre en avant et par où commencer? Réponse dans notre dossier du jour, avec Sylvie Droulans, auteure de « Zéro Déchets, Guide pratique pour toute la maison », paru aux Editions Racine.

Émission Tendances Première