Tendances Première : DOSSIER - Guérir ses traumatismes avec le brainspotting - 26/06/2019

La devise du Brainspotting est « La direction de votre regard influence la façon dont vous vous sentez », autrement dit nos yeux, notre cerveau et nos émotions sont étroitement liés. Le Brainspotting, nouvelle méthode de psychothérapie va donc permettre grâce à des positions oculaires précises, de localiser la source du traumatisme et de l’évacuer petit à petit. Cette technique a été développée par le psychothérapeute américain David Grand et obtient de très bons résultats. On en parle avec le professeur Christian Zaczyk, médecin psychiatre et psychothérapeute qui signe un ouvrage sur cette psychothérapie du futur aux Editions Odile Jacob.

