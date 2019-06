Tendances Première : Dossier - Les pertubateurs endocriniens - 25/06/2019

DOSSIER Les perturbateurs endocriniens (ed. Mardaga) Les « perturbateurs endocriniens » font bel et bien partie de notre quotidien. Derrière cette expression à connotation scientifique se situe un des réels enjeux de notre société et de la vie moderne. Ces agents chimiques présents un peu partout dans notre environnement nécessitent qu’on s’y intéresse. Et cet ouvrage mérite d’être mis entre toutes les mains pour comprendre : comment les cerner et comment s’en protéger. Avec le docteur Anne Simone Parent.

Émission Tendances Première