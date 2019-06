Tendances Première : DOSSIER - On ne s'excuse de rien ! - 24/06/2019

On ne s’excuse de rien ! (Ed. maelstöm Reevolution) Le thème du travail et du combat de Lisette Lombé, c’est "la poésie comme empowerment" : booster sa confiance en soi, s'exprimer mais aussi trouver du sens en cas de burn-out, développer son charisme oratoire grâce à du coaching et des ateliers de slam... Le collectif L-Slam touche les femmes de tout milieu culturel : "Dans une société qui véhicule encore de nombreux stéréotypes concernant le rôle des femmes en tant qu’actrices culturelles, L-SLAM, par les ponts qu’elle lance entre le monde artistique et le monde associatif, est résolument une initiative émancipatrice."

Émission Tendances Première