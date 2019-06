Tendances Première : Dossier - "Euthanasie, l'envers du décor" - 20/06/2019

LE DOSSIER Euthanasie, un autre point de vue. Huit soignants belges – professeurs d’université, médecins, infirmiers et éthiciens reconnus et expérimentés en accompagnement palliatif – tentent ensemble de dire leurs questions autour de la fin de vie, des soins palliatifs et de la pratique de l'euthanasie. Deux femmes médecins, française et israélienne, se sont jointes à eux. Les regards croisés de ces praticiens de la santé font l’originalité de cet ouvrage : « Euthanasie, l’envers du décor » (ed. Mols))

