Tendances Première : DOSSIER - L'éducation non genrée - 18/06/2019

L’éducation non genrée La différenciation entre les filles et les garçons se fait dès le plus jeune âge. Que ce soit dès l’école maternelle, dans les magasins de jouets ou dans nos leçons de français. Nous sommes formés à penser que nous sommes, selon notre sexe, voués à faire certaines choses et pas d’autres. “Les filles ne jouent pas au foot et les garçons ne jouent pas à la poupée”... On accueille Hélène Detroz du RIEPP (réseau des initiatives Enfants-parents-professionnels) ainsi qu’Astrid Leray, formatrice, spécialiste dans l’éducation non sexiste et auteure d’études sur les représentations genrées dans les catalogues de jouets..

Émission Tendances Première