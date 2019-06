Tendances Première : DOSSIER - Alimentation durable: Tous à la même enseigne ? - 14/06/2019

Alimentation durable : Tous à la même enseigne ? L’alimentation durable est l’un des grands défis de notre société. Mais tout le monde y a-t-il accès ? Les publics les plus précarisés sont-ils laissés de côté? Quelles sont les conditions pour rendre l’alimentation durable accessible à tous? Le projet FALCOOP répond à partir de l'expérience de la BEES coop à Schaerbeek. Les résultats de cette recherche sont présentés dans un webdocumentaire. Avec Catherine Closson, Collaboratrice scientifique au CEESE (Centre d'Etudes Economiques et Sociales de l'Environnement) et Hafid de Bees Coop.

Émission Tendances Première