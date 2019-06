Tendances Première : DOSSIER - Génération Greenlab 2019 - 13/06/2019

Génération Greenlab 2019 Greenlab.brussels, c’est bien plus qu’un accélérateur d’entreprises, c’est une philosophie d’entreprendre qui guide les candidats entrepreneurs à développer une activité durable. Et comme toute école de la vie, elle a donné naissance à une génération pour qui les termes entreprise, solidarité et environnement sont indissociables. Début juin, pour la clôture de la huitième édition de greenlab.brussels, ils étaient 13 équipes finalistes à se présenter devant le public et un jury d’experts. Résultats avec Virginie Smans, coordinatrice de greenlab.brussels, Timoté Rouffignac de Standard 18650 et Mariannick Bossut de « Mon Bouillon ».

Émission Tendances Première