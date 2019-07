Tendances Première : DOSSIER - L'entrepreneuriat comme outil d'intégration des réfugiés -...

L'entrepreneuriat comme outil d'intégration des réfugiés En Belgique, les candidats réfugiés ont accès au travail… et à l’entrepreneuriat. Ce dernier présente un certain nombre d’opportunités pour les demandeurs d’asile : se former, développer une activité professionnelle, développer un réseau, et souvent reprendre pied dans un parcours de vie par définition compliqué. Le microcrédit est-il une solution pour contribuer à l’intégration des réfugiés ? C’est la question à laquelle microStart espère répondre. Avec Emmanuel Legras, CEO de microStart et Bruno Gilain de l'ASBL Convivial (mouvement d'insertion des réfugiés)

Émission Tendances Première