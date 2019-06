Tendances Première : DOSSIER - Additifs - 11/06/2019

Additifs Dans une volonté de manger plus sainement, nous avons tendance à penser que les additifs sont néfastes à notre santé. Or, si des questions se posent effectivement pour certains, pour d’autres, il n’y a pas de danger. Certains sont même indispensables à une bonne conservation des aliments, d’autres sont totalement naturels. Alors, qu’est ce qui est permis et qu’est ce qui ne les pas ? Comment l’industrie agroalimentaire gère-t-elle tout cela ? On en parle avec Katia Lentz, avocate spécialiste en alimentation.

Émission Tendances Première