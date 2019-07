Tendances Première : DOSSIER - Modes Alternatifs de Règlements de Conflits (MARC) - 05/07/2019

MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENTS DE CONFLITS Les modes alternatifs de résolution des conflits (MARC) couvrent tous les modes extra-judiciaires de résolution de litiges. Cela inclut des procédures telles que la médiation, l’arbitrage, la conciliation et bien d’autres. Ils sont très à la mode, mais que valent-ils ? Quels résultats ? On en parle avec Jean Van Hemelrijck, psychologue et psychothérapeute du couple et de la famille et Carine Vander Stock, avocate médiatrice familiale.

