Tendances Première : DOSSIER - Industrie 4.0 - 06/06/2019

Industries 1.0 Digital Wallonia (via le programme Made Different) récompense pour la 2ème année consécutive des entreprises manufacturières qui intègrent des innovations numériques (IoT avancé, robotique et cobotique, réalité augmentée, simulation numérique, etc.). Ce sont donc des industries 4.0 ou qui tendent vers le 4.0. Leur particularité : grâce aux nouvelles technologies numériques, elles créent de l’emploi ou, pour certaines, elles évitent des délocalisations complètes de leur production vers d’autres pays. On en parle avec Fanny Deliège (digital Wallonia), Geoffroy Cammermans (Dumoulin Aero) et Anthony Cognoux (Design Store).

Émission Tendances Première