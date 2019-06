Tendances Première : DOSSIER - l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement - 05/06/2019

l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement En vue des élections, l’Observatoire du Crédit et de l’Endettement avait fait le point et avait rédigé 6 recommandations dans le cadre d’une politique de lutte et de prévention du surendettement. Parmi celle-ci, la lutte contre la précarité économique qui est en augmentation. On fait le point avec Caroline Jeanmart directrice de l’OCE et Sabine Thibaut, juriste à l’OCE.

Émission Tendances Première