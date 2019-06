Tendances Première : DOSSIER - Babel 2.0 Où va la traduction automatique ? - 04/06/2019

Babel 2.0 Où va la traduction automatique ? (Ed. Odile Jacob) La question de la traduction automatique s’est posée dès la naissance de l’informatique. Elle semblait alors accessible, mais quiconque, aujourd’hui, utilise les traducteurs automatiques disponibles sur Internet sait que, malgré les remarquables progrès effectués, on est encore loin d’une traduction toujours fidèle. Et c’est parfois peu de le dire… Nos ambiguïtés langagières déroutent la machine. Pourra-t-on dès lors un jour dialoguer réellement avec les ordinateurs ? Thierry Poibeau, directeur de recherche au CNR et spécialiste du traitement automatique des langues nous expliquera comment.

Émission Tendances Première