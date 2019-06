Tendances Première : DOSSIER - Parentalité et handicap: Oser devenir parents - 03/06/2019

Parentalité et handicap : oser devenir parent. De tout temps, les personnes avec une déficience intellectuelle ou physique ont eu des enfants. Le phénomène n’est donc en rien nouveau, mais le tabou persiste. Heureusement il existe aujourd’hui des associations d’accompagnement très efficace, comme le Sisahm. Présentation avec Anne Marie De Vleeschouwer, accompagnante et logopède et Amandine Caldironi, accompagnante et psychologue.

Émission Tendances Première