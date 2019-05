Tendances Première : DOSSIER - L'Homme ou la machine - 31/05/2019

L'Homme ou la Machine ? Comment Internet tue la démocratie (et comment la sauver) (ed. DeBoeck supérieur) La technologie a radicalement changé notre façon de vivre. Mais ne nous sommes-nous pas confiés trop à la légère à une poignée d’utopistes de la Silicon Valley et de capital-risqueurs ? Que nous apprennent les scandales récents de violation de données impliquant des sociétés comme Facebook et Cambridge Analytica ? Que signifie l’intelligence artificielle pour notre démocratie d’avant Big Data ? Jamie Bartlett s’invite dans le débat en affirmant que l’utilisation inconditionnelle de ces technologies use lentement les fondements de la démocratie. Jamie Bartlett est l’un des principaux penseurs britanniques en matière de politique et de technologie.

