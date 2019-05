On sait qu’il faut réduire notre consommation de plastique mais que la production doit aussi trouver des alternatives. Lorsque cela s’avère impossible, il faut peut-être envisager le plastique comme une ressource et non comme un déchet. Comment faire ? Est-ce possible ? On en parle avec Emmanuel Mosay, expert en économie circulaire et Benoit Renauld, directeur Benelux de Frosch

Émission Tendances Première