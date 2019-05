Tendances Première : DOSSIER - Les essais cliniques - 28/05/2019

Les essais cliniques La recherche et l’innovation pharmaceutique pour faire face aux défis médicaux de demain est primordiale. Les maladies qui préoccupent la population d’aujourd’hui en font l’objet. La Belgique est l’un des pays d'Europe comptant le plus grand nombre d’essais cliniques par habitant. Avec un total de 1 399 études cliniques rien qu’en 2016, la Belgique se positionne comme un acteur important du secteur biopharmaceutique mondial. Elle figure à l’avant-garde mondiale de la Recherche et du Développement de nouveaux traitements et médicaments. L’un des acteurs importants dans ce processus : Les volontaires. Qui sont-ils ? quelles sont leurs motivations ? On en parle avec Dimitra et Olivier (tous deux volontaires) et le Docteur Isabelle Huyghe, médecin de recherche clinique.

