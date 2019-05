Tendances Première : DOSSIER - On va remarcher sur la lune Jean François Clervoy - 27/05/2019

On va remarcher sur la lune. Marcher sur la lune et l’exploiter est revenu à l’agenda de plusieurs pays. 50 ans après la mission Apollo 11, la lune attire plus que jamais les convoitises. Il semble plus que jamais important de se replonger dans l’histoire de la conquête spatiale pour comprendre les enjeux de celle qui se jouera demain. Jean François Clervoy, astronaute, initiateur des vols paraboliques en Europe nous explique tout cela. Il est le co auteur avec Frank Lehot de « Histoire de la conquête spatiale » (ed. DeBoeck)

Émission Tendances Première