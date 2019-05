Tendances Première : DOSSIER - "Dans ces moments-là" Hélène Gérin - 24/05/2019

La mort reste un tabou et met toujours mal à l'aise. Plus encore lorsqu'il s'agit d'un bébé. Face au deuil périnatal et à la douleur des parents, on se sent démunis. L'écart se creuse, les mots manquent et les parents souffrent en silence. Si bien qu'au moment où les parents ont le plus besoin de soutien, ils en reçoivent le moins. Ancienne accompagnante à la naissance (doula), Hélène Gérin a rencontré plus d'un parent endeuillé. Elle propose dans son ouvrage, les clés pour sortrir de cette dynamique.

