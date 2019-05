Tendances Première : DOSSIER - "Se libérer de ses ex" Laurence Ostoloza - 23/05/2019

“Se libérer de ses ex” - éd. Odile Jacob Refaire sa vie en gardant une bonne relation avec son ancien conjoint n’est pas toujours simple. Paru aux éditions Odile Jacob et écrit par Laurence Ostoloza avec Saverio Tomasella, Se libérer de ses ex se veut être un guide pour tous ses nouveaux couples qui essayent de se protéger de ces ex-partenaires toxiques. Laurence Ostoloza nous donnera ses conseils pour s’affranchir et être libre de se tourner vers l’avenir.

Émission Tendances Première