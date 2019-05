Tendances Première : DOSSIER - "T'es vraiment nul et vieux" François Cuel - 22/05/2019

« T’es vraiment nul et vieux » - éd. Harper Collins Paru aux éditions Harper Collins, « T’es vraiment nul et vieux, lettre à ma fille qui ne va plus à l’école » aborde le sujet de la phobie scolaire. Louise a quatorze ans. Précoce, harcelée en sixième, elle refuse d’aller en cours depuis deux ans. Son père cherche à comprendre ce qui a pu l’amener là. Qui est Louise, de quoi souffre-t-elle, comTment l’aider et l’aimer au mieux ? Nous recevons François Cuel, le père de Louise mais également l’auteur de ce livre touchant.

Émission Tendances Première