Tendances Première : DOSSIER - Changer de regard Ilios Kotsou - 21/05/2019

La recherche nous montre que le regard que nous portons sur nous-mêmes, et sur ce qui nous arrive, a une influence très importante sur notre bonheur. Nous pouvons voir la vie avec pessimisme ou optimisme et les études montrent que l'optimisme est lié à de meilleures performances, à moins de stress, à une meilleure santé et à une plus grande longévité. L'optimisme et le pessimisme reposent sur des manières de penser différentes pour expliquer ce qui nous arrive, les succès et les échecs. Et heureusement, on sait maintenant que l’optimisme peut s’apprendre. Avec Ilios Kotsou.

Émission Tendances Première