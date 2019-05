Tendances Première : DOSSIER - CONCEPT STORE - 17/05/2019

Les concept store font Aujourd’hui, un magasin ne peut plus être un simple magasin. Il doit offrir une expérience aux clients. Une boutique de vêtements est aussi un restaurant, une librairie se fait salle de concert, une épicerie bio qui fait des ateliers… Les commerces innovent et peuvent être soutenus. C’est le cas à Bruxelles avec hub.brussels et un fond particulier, OpenSoon. On reçoit Arnaud Texier (conseiller stratégique chez hub.brussels), Nicolas Musty, fondateur de Bidules, Nina Carleer, co-fondatrice du projet La Source.

Émission Tendances Première