Tendances Première : DOSSIER - Féminité maternité (ed. Albin Michel) - 15/05/2019

Dans leur féminité et jusque dans leur maternité, les femmes sont soumises aux diktats : il faut qu'elles s'habillent comme ci pour être vraiment féminines, qu'elles accouchent comme ça, qu'elles fassent du sport, qu'elles allaitent... Prétendument libérées de l'influence des cultures, des religions, des codes de bonne conduite d’antan, elles subissent aujourd’hui la pression des médecins, des médias et des modes. Pour être une bonne mère, laissez-vous manipuler ! Bernadette de Gasquet révèle que ces manipulations se font souvent au mépris de leur santé. Elle qui a révolutionné la pratique moderne de l’accouchement éclaire les pratiques actuelles de son regard de femme, de mère, de professeur de yoga et de médecin.

Émission Tendances Première