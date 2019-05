Tendances Première : DOSSIER - Cinéma Non marchand - 14/05/2019

Cinéma Non marchand Le succès des documentaires sur grand écran n’est plus a démontré. Depuis « Demain » ils sont plus nombreux à être diffusés. Mais la plupart le sont à travers le cinéma non marchand. En Belgique le secteur s’est réunis et se défend bien à travers « La Quadrature du Cercle », réseau de programmateurs cinéma œuvrant dans le secteur socioculturel belge en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le but : Favoriser la circulation des productions audiovisuelles (court métrage, moyen métrage, long métrage, fiction, documentaire, film d’animation...) dans des conditions optimales d'organisation et de promotion. On en parle avec Valérie Vanden Hove, coordinatrice de la QDC, Pierre Yves Darquenne, du cc de Nivelles et Joseph Coché de Libération Films.

Émission Tendances Première