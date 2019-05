Tendances Première : DOSSIER - Bien nourrir votre cerveau ( ed. Odile Jacob). - 13/05/2019

Bien nourrir votre cerveau ( ed. Odile Jacob). Jean-Marie Bourre est membre de l’Académie de médecine et de l’Académie d’agriculture. Il a dirigé des unités de recherche de l’Inserm, spécialisées dans la chimie du cerveau et ses rapports à la nutrition. Il a été l’un des découvreurs des effets des oméga-3 sur le cerveau et a profondément renouvelé le discours sur la nutrition. Il revient avec un ouvrage qui vous aidera à bien comprendre les besoins de votre cerveau et à bien le nourrir.

Émission Tendances Première