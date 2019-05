Tendances Première : DOSSIER - Quand les profs aiment les élèves (ed. Odile Jacob) - 10/05/2019

Quand les profs aiment les élèves (ed. Odile Jacob) On entend souvent dire qu’un prof n’est pas là pour aimer les élèves, et pourtant… Dans son livre, Mael Virat montre, en s’appuyant sur de nombreuses études encore peu connues, que l’implication affective des enseignants ne nuit pas aux apprentissages des élèves. Bien au contraire, les enfants sont davantage motivés et ont de meilleurs résultats… En France, l’importance de la dimension affective dans la réussite scolaire a souvent été ignorée, mal comprise, voire rejetée. Pour Mael Virat, c’est une erreur que la connaissance des résultats présentés ici doit permettre de dissiper.

