Tendances Première : DOSSIER - les manipulateurs - 09/05/2019

DOSSIER - Sortir de l’emprise et se reconstruire. (éditions Courrier du Livre) L’emprise est un phénomène encore trop méconnu. Selon certains, ce sont les faibles qui se laissent manipuler et s’ils restent, c’est parce qu’ils aiment ça. Ainsi, bien comprendre l’emprise vous permettra de déculpabiliser, première étape de la reconstruction. Le conditionnement, la double contrainte, le love bombing – prêcher le faux pour savoir le vrai –, les attaques, la culpabilisation, les jeux psychologiques, sont autant d’outils utilisés pour marquer l’emprise un peu plus fort au quotidien. Une fois que vous les aurez identifiés, vous ne tomberez plus dans le piège et cela vous permettra de récupérer de la force pour en sortir, puis de vous reconnecter à vous-même pour avancer ensuite sur le chemin de la reconstruction. On en parle avec Julie Arcoulin

Émission Tendances Première