Tendances Première : DOSSIER - la littératie en santé - 08/05/2019

De nos jours, chaque individu est, à un moment donné, confronté à de multiples questions et décisions en matière de santé. Face à une société et à un système de santé à la complexité grandissante, les exigences en matière d’informations se sont intensifiées. Dans cet environnement de santé nouveau, de nombreuses capacités et compétences sont requises. Celles-ci sont l’essence même du concept de « littératie en santé ». Mais nous ne sommes pas tous égaux en la matière. Comment améliorer le système ? Réponses avec Stephan Van den Broucke, professeur en psychologie de la santé et en prévention (UCL) et expert dans le domaine des connaissances en matière de santé, et Natacha Biset pour le projet Comunicare.

Émission Tendances Première